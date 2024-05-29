Российские ученые создали самый компактный нанолазер для цифровых устройств

Этот нанолазер будет работать при комнатной температуре и его зеленый свет можно будет увидеть в обычном оптическом микроскопе. Разработка поможет в создании крошечных деталей для цифровых микроустройств и улучшит качество цветопередачи на экранах в очках виртуальной реальности, отметили в пресс-службе.

Ученые ИТМО отметили, что работа проведена в рамках программы «Приоритет 2030». С каждым годом микроэлектроника становится все сложнее, и требуется создание более компактных компонентов. Поэтому были предложены новые технологии для создания нанолазеров.

Созданный нанолазер использует перовскитную наночастицу в форме кубоида, которая обладает стабильностью и высоким коэффициентом оптического усиления. Это позволяет работать с зеленым спектром, который ранее был наиболее проблемным для создания компактных лазеров, добавили в пресс-службе.