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В России
Опубликовано 29 мая 2024, 21:16
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Российские ученые создали самый компактный нанолазер для цифровых устройств

Размер наночастицы всего 200 нанометров
В пресс-службе университета ИТМО сообщили, что ученые вуза разработали самый компактный нанолазер в мире, который будет использоваться для создания мельчайших деталей цифровых устройств. Ученым удалось уменьшить размер наночастицы в пять тысяч раз, сделав его всего 200 нанометров.
Российские ученые создали самый компактный нанолазер для цифровых устройств

© Ferra.ru

Этот нанолазер будет работать при комнатной температуре и его зеленый свет можно будет увидеть в обычном оптическом микроскопе. Разработка поможет в создании крошечных деталей для цифровых микроустройств и улучшит качество цветопередачи на экранах в очках виртуальной реальности, отметили в пресс-службе.

Ученые ИТМО отметили, что работа проведена в рамках программы «Приоритет 2030». С каждым годом микроэлектроника становится все сложнее, и требуется создание более компактных компонентов. Поэтому были предложены новые технологии для создания нанолазеров.

Созданный нанолазер использует перовскитную наночастицу в форме кубоида, которая обладает стабильностью и высоким коэффициентом оптического усиления. Это позволяет работать с зеленым спектром, который ранее был наиболее проблемным для создания компактных лазеров, добавили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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#разработка
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#технологии