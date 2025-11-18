Российские ученые создали самый маленький в мире синий лазер

Активный элемент лазера представляет собой кубик из перовскита размером 195×190×145 нм, полученный методом химического синтеза в растворе. Частица размещена на серебряной подложке, которая выполняет функцию зеркала для удержания и усиления света.

Принцип работы основан на использовании поляритонов — гибридных состояний света и материи. Это позволяет достигать генерации без преодоления высокого порогового барьера. Технология может применяться в устройствах дополненной реальности, квантовых процессорах и сенсорах.

Пока лазер работает при температуре около -193°C.