Опубликовано 18 ноября 2025, 21:03
Российские ученые создали самый маленький в мире синий лазер

Кубик размером 195×190×145 нм
Ученые из Университета ИТМО и МФТИ разработали самый миниатюрный лазер в мире с синим излучением. Объем устройства составляет 0,005 мкм³, что примерно в 13 раз меньше куба длины волны его излучения в синем диапазоне (400−500 нм).
Активный элемент лазера представляет собой кубик из перовскита размером 195×190×145 нм, полученный методом химического синтеза в растворе. Частица размещена на серебряной подложке, которая выполняет функцию зеркала для удержания и усиления света.

Принцип работы основан на использовании поляритонов — гибридных состояний света и материи. Это позволяет достигать генерации без преодоления высокого порогового барьера. Технология может применяться в устройствах дополненной реальности, квантовых процессорах и сенсорах.

Пока лазер работает при температуре около -193°C.

