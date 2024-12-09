Российские ученые создали сенсор для быстрого обнаружения газов

Разработка, по словам ученых, может найти широкое применение не только в промышленности, но и в медицине. Например, пациенты с диабетом могут использовать такой сенсор для контроля уровня ацетона в дыхании, что поможет вовремя принять инсулин. Также устройство может быть полезным для оценки состояния продуктов в хранилищах или парниках, где важно контролировать газовый состав воздуха для определения качества продукции.

Созданный сенсор представляет собой пленку из одностенных углеродных нанотрубок, которая взаимодействует с окружающим воздухом и изменяет свое электрическое сопротивление в зависимости от состава газа. Это позволяет устройству быстро реагировать на присутствие различных веществ. Важной особенностью является использование системы машинного обучения для обработки данных, что обеспечивает точность и надежность работы сенсора.