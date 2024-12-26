В России
Опубликовано 26 декабря 2024, 17:24
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Российские ученые создали сенсор для обнаружения токсичных веществ в воде

Новая технология определяет молекулы в сверхнизких концентрациях
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН разработали сенсорную систему для обнаружения опасных органических соединений в водных средах. Эта система позволяет выявлять вещества даже в сверхнизких концентрациях, что имеет большое значение для экологической безопасности и контроля качества воды.
Российские ученые создали сенсор для обнаружения токсичных веществ в воде

© Ferra.ru

Новая технология основана на методе спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния, который позволяет анализировать молекулы на основе их колебаний, создавая уникальный «отпечаток пальца» для каждого вещества. Однако ранее многие токсичные вещества в низких концентрациях не поддавались этому методу. Ученые нашли решение, изменив структуру анализируемых соединений с помощью окисления, активированного светом.

Для этого был разработан чип-фотокатализатор, который превращает молекулы кислорода в сильный окислитель — синглетный кислород. Это позволяет окислять органические вещества и улучшать сигналы для спектроскопического анализа. Важным элементом разработки стало использование наночастиц серебра для усиления сигнала, а также синтетического красителя фталоцианината цинка и оксида графена для создания устойчивой и эффективной сенсорной поверхности.

Этот метод может быть основой для создания портативных устройств для экспресс-анализа воды, не требующих сложной подготовки проб.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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