Российские ученые создали сенсор для обнаружения токсичных веществ в воде

Новая технология основана на методе спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния, который позволяет анализировать молекулы на основе их колебаний, создавая уникальный «отпечаток пальца» для каждого вещества. Однако ранее многие токсичные вещества в низких концентрациях не поддавались этому методу. Ученые нашли решение, изменив структуру анализируемых соединений с помощью окисления, активированного светом.

Для этого был разработан чип-фотокатализатор, который превращает молекулы кислорода в сильный окислитель — синглетный кислород. Это позволяет окислять органические вещества и улучшать сигналы для спектроскопического анализа. Важным элементом разработки стало использование наночастиц серебра для усиления сигнала, а также синтетического красителя фталоцианината цинка и оксида графена для создания устойчивой и эффективной сенсорной поверхности.

Этот метод может быть основой для создания портативных устройств для экспресс-анализа воды, не требующих сложной подготовки проб.