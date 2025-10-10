Российские ученые создали сенсор для оценки активности ферментов

Опубликовано 10 октября 2025, 21:571 мин.
Российские ученые создали сенсор для оценки активности ферментовРазработка упростит контроль в биотехнологиях
В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с чешскими коллегами из Чехии создали новый метод оценки ферментативной активности. Созданный ими биохимический сенсор позволяет проводить быстрые и точные измерения, что важно для технологических процессов.
Ферменты широко применяются в промышленности — от производства пищевых продуктов до создания моющих средств и фармацевтических препаратов. Разработка томских ученых использует плазмон-активный оптоволоконный зонд с покрытием из золотых полосок.
Чувствительность сенсора к конкретным ферментам достигается за счет функционализации поверхности солью диарилиодония. В ходе испытаний устройство успешно определяло активность глюкозидазы — фермента, присутствующего в большинстве живых организмов.
Перспективы применения разработки включают мониторинг активности ферментов в биохимических реакторах и живых тканях, а также оценку состояния почвы и воды.