Российские ученые создали сенсор для оценки активности ферментов

Ферменты широко применяются в промышленности — от производства пищевых продуктов до создания моющих средств и фармацевтических препаратов. Разработка томских ученых использует плазмон-активный оптоволоконный зонд с покрытием из золотых полосок.

Чувствительность сенсора к конкретным ферментам достигается за счет функционализации поверхности солью диарилиодония. В ходе испытаний устройство успешно определяло активность глюкозидазы — фермента, присутствующего в большинстве живых организмов.

Перспективы применения разработки включают мониторинг активности ферментов в биохимических реакторах и живых тканях, а также оценку состояния почвы и воды.