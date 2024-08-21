Российские ученые создали силовую установку для беспилотника

Каждый силовой преобразователь включает микроконтроллерную систему и инвертор на базе IGBT, преобразующий постоянное напряжение аккумулятора в переменное для питания двигателей. Мощность на каждом винте достигает 100 кВт. Управление преобразователями осуществляется по цифровому протоколу ARINC-825 с резервированием канала связи.

По словам ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева, в рамках программы «Приоритет 2030» университет занял лидирующие позиции в силовой электронике для авиации и укрепил сотрудничество с ведущими компаниями отрасли.