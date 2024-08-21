Российские ученые создали силовую установку для беспилотника

Опубликовано 21 августа 2024, 20:30
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Российские ученые создали силовую установку для беспилотникаРазработка МЭИ повысит эффективность и автономность БПЛА
Специалисты Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ») завершил разработку компонентов гибридной силовой установки для тяжелого беспилотного воздушного судна С-76 ОАК-ОКБ Сухого. Этот БПЛА оснащен восемью винтами для вертикального взлета и посадки, которые приводятся в движение электрическими моторами через силовые полупроводниковые преобразователи.
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Каждый силовой преобразователь включает микроконтроллерную систему и инвертор на базе IGBT, преобразующий постоянное напряжение аккумулятора в переменное для питания двигателей. Мощность на каждом винте достигает 100 кВт. Управление преобразователями осуществляется по цифровому протоколу ARINC-825 с резервированием канала связи.
По словам ректора НИУ «МЭИ» Николая Рогалева, в рамках программы «Приоритет 2030» университет занял лидирующие позиции в силовой электронике для авиации и укрепил сотрудничество с ведущими компаниями отрасли.