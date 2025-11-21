Российские ученые создали симулятор для тестирования автопилотов

Симулятор не привязан к конкретной модели автомобиля и будет доступен в открытом доступе. Пользователи могут свободно перемещаться по виртуальной дороге, управляя автомобилями и пешеходами с любого ракурса. Для реалистичности применяется технология объемного рендеринга, которая точно передает геометрию сцены.

По словам исследователей, система позволяет моделировать сложные и опасные дорожные ситуации, которые невозможно безопасно воспроизвести в реальных условиях. Проект планируется развивать как открытое исследование.