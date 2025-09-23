Российские ученые создали систему для неинвазивной диагностики фиброза миокарда

Фиброз миокарда представляет собой хроническое состояние, при котором мышечная ткань сердца замещается соединительной. Это приводит к аритмиям и сердечной недостаточности. Новая система решает проблему доступности ранней диагностики этого заболевания.

ЭКГ-жилет регистрирует электрические потенциалы сердца со всех сторон, включая боковые и задние отделы. Полученные данные передаются в приложение, которое строит трёхмерную модель органа с учётом анатомических особенностей пациента. Кардиолог видит на экране не только классическую ЭКГ, но и динамическую 3D-модель.

Методика уже прошла апробацию в клинических условиях. Обследование 200 пациентов показало высокую корреляцию данных жилета с результатами УЗИ и стандартной ЭКГ. Разработка может использоваться в поликлиниках, стационарах и на дому, что особенно важно для пациентов с ограниченной мобильностью. Учёные уже получили патент на изобретение и планируют внедрить систему в медицинскую практику.