Российские ученые создали систему для обнаружения объектов при ЧП

Заведующего лабораторией машинного обучения инженерной школы ГУАП Вадима Ненашева рассказал, что основное преимущество системы заключается в применении новых методов обработки данных, позволяющих интегрировать информацию, полученную с бортовых радиолокационных и оптических систем. Эти алгоритмы обеспечивают обнаружение малых объектов на различных поверхностях, включая землю, море, лед и леса. Система также способна выявлять береговую зону и оценивать состояние водных акваторий,

Эта технология представляет собой важный инструмент для мониторинга при Чрезвычайных ситуациях и экологических катастрофах, а также для прогнозирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Она также использует специальные датчики для контроля параметров, таких как температура, химические и радиоактивные выбросы, и механические напряжения, которые могут привести к разрушению техногенных объектов, добавили в пресс-службе.

Система также включает цифровые карты местности, созданные с использованием бортовых радиолокационных комплексов, которые могут быть полезны для оценки состояния лесных и сельскохозяйственных угодий.