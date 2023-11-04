Российские ученые создали систему для обнаружения объектов при ЧП

Российские ученые создали систему для обнаружения объектов при ЧПОна также может прогнозировать ЧС
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) сообщили, что ученые вуза разработали систему многопозиционного радиооптического мониторинга. Эта технология поможет в обнаружении объектов в экстренных ситуациях, включая Чрезвычайные ситуации в морских и лесных районах, а также на ледяных покрытиях, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Заведующего лабораторией машинного обучения инженерной школы ГУАП Вадима Ненашева рассказал, что основное преимущество системы заключается в применении новых методов обработки данных, позволяющих интегрировать информацию, полученную с бортовых радиолокационных и оптических систем. Эти алгоритмы обеспечивают обнаружение малых объектов на различных поверхностях, включая землю, море, лед и леса. Система также способна выявлять береговую зону и оценивать состояние водных акваторий,
Эта технология представляет собой важный инструмент для мониторинга при Чрезвычайных ситуациях и экологических катастрофах, а также для прогнозирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Она также использует специальные датчики для контроля параметров, таких как температура, химические и радиоактивные выбросы, и механические напряжения, которые могут привести к разрушению техногенных объектов, добавили в пресс-службе.
Система также включает цифровые карты местности, созданные с использованием бортовых радиолокационных комплексов, которые могут быть полезны для оценки состояния лесных и сельскохозяйственных угодий.