Российские ученые создали систему для снижения выбросов из авиадвигателей

Система, разработанная в университете, представляет собой новый подход к управлению камерой сгорания авиадвигателя, который позволяет снизить вредные выбросы, не сказываясь на стабильности работы двигателя.

В пресс-службе отметили, что авиация является одним из крупнейших источников выбросов оксидов азота, которые являются опасными для здоровья человека. Поэтому разработка системы, способной снизить концентрацию этих вредных веществ, имеет большое значение для охраны окружающей среды и здоровья людей.

Новая система управления камерой сгорания авиадвигателя предполагает использование обратной связи по оксидам азота, что позволяет корректировать расход топлива и обеспечивать стабильную работу двигателя. Ученые предложили использовать два адаптивных нейронных измерителя для мониторинга и снижения выбросов оксидов азота в авиадвигателях, что делает систему более эффективной и точной.