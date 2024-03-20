Российские ученые создали систему идентификации личности по активности мозга

Созданные классификационные модели, базирующиеся на искусственных нейронных сетях, способны определить человека с точностью до 70% по его мозговой активности. Это открывает новые перспективы для биометрической безопасности, предоставляя возможность идентифицировать людей на основе их уникальных мозговых сигналов.

Эксперименты, проведенные с участием 30 испытуемых, показали, что данные ЭЭГ каждого человека могут быть представлены в виде уникальных спектрограмм, которые можно анализировать с помощью нейронных сетей. Обученные модели демонстрируют высокую точность распознавания и позволяют определять не только личность, но и психоэмоциональное состояние человека.

Это открытие может стать основой для разработки новых методов биометрической идентификации, обеспечивая более надежную систему защиты информации и устройств.