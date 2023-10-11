Российские ученые создали систему контроля промышленного сброса в водоемы

Мы как экологи подготовили решение математической модели для расчета допустимой нормы сброса загрязняющих веществ в водные объекты с предприятия. Она учитывает множество параметров, которые касаются как состояния водного объекта, так и сброса с производства. Среди наиболее важных показателей, например, скорость течения реки, ее длина, ширина, извилистость. Важен тип водовыпуска - береговой или в русло, то есть куда именно и каким образом отводятся загрязняющие вещества. Все это влияет на то, как загрязнение поведет себя в воде. Например, быстрое течение и выпуск веществ в русло рассеивающим методом позволит лучше всего разбавить загрязнение.