Российские ученые создали систему охлаждения для электроники при тряске

Основой технологии стали тепловые трубы, где перемещение теплоносителя обеспечивается за счёт электроосмоса. В классических трубах пар должен подниматься в зону конденсации, расположенную выше нагретой части, что подходит лишь для стационарной аппаратуры. В мобильной технике такое условие сложно выполнить.

Ученые добавили к трубе электроосмотический насос. Он создан из двух электродов и пористого полипропилена и подаёт жидкость в зону нагрева даже при наклоне. Насос может работать непрерывно, а отсутствие движущихся элементов повышает срок службы и снижает стоимость конструкции.