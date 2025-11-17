Российские ученые создали систему охлаждения для электроники при тряске

Опубликовано 17 ноября 2025, 17:171 мин.
Российские ученые создали систему охлаждения для электроники при тряскеРазработка для самолетов, дронов и поездов
Специалисты Новгородского государственного университета (НовГУ) представили способ охлаждения электроники, который сохраняет эффективность при тряске и изменении положения устройства. Разработка подходит для бортовых компьютеров самолётов, поездов, дронов и переносной техники.
Основой технологии стали тепловые трубы, где перемещение теплоносителя обеспечивается за счёт электроосмоса. В классических трубах пар должен подниматься в зону конденсации, расположенную выше нагретой части, что подходит лишь для стационарной аппаратуры. В мобильной технике такое условие сложно выполнить.
Ученые добавили к трубе электроосмотический насос. Он создан из двух электродов и пористого полипропилена и подаёт жидкость в зону нагрева даже при наклоне. Насос может работать непрерывно, а отсутствие движущихся элементов повышает срок службы и снижает стоимость конструкции.