Опубликовано 27 мая 2026, 13:12
1 мин.

Российские ученые создали систему питания для проводных БПЛА

Разработка увеличит время работы
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза представили новый способ питания проводных беспилотников с использованием преобразователя напряжения. Система предусматривает подключение БПЛА к наземному источнику энергии через промежуточную высоковольтную линию постоянного тока.
В основе проекта используются широкозонные полупроводниковые приборы, резонансные схемотехнические решения и планарные трансформаторы. По данным разработчиков, такая конструкция позволяет снизить массу и размеры преобразователя.

В пресс-службе отметили, что стандартные аккумуляторы ограничивают продолжительность работы компактных БПЛА. Новая технология должна увеличить время непрерывного полета и заменить зарубежные аналоги.

Проект поддержал Российский научный фонд. Летные испытания опытных образцов планируют провести в конце 2027 года при участии компании «Аэрофрегат».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
