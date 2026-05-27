Российские ученые создали систему питания для проводных БПЛА

27 мая 2026
Российские ученые создали систему питания для проводных БПЛАРазработка увеличит время работы
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза представили новый способ питания проводных беспилотников с использованием преобразователя напряжения. Система предусматривает подключение БПЛА к наземному источнику энергии через промежуточную высоковольтную линию постоянного тока.
В основе проекта используются широкозонные полупроводниковые приборы, резонансные схемотехнические решения и планарные трансформаторы. По данным разработчиков, такая конструкция позволяет снизить массу и размеры преобразователя.
В пресс-службе отметили, что стандартные аккумуляторы ограничивают продолжительность работы компактных БПЛА. Новая технология должна увеличить время непрерывного полета и заменить зарубежные аналоги.
Проект поддержал Российский научный фонд. Летные испытания опытных образцов планируют провести в конце 2027 года при участии компании «Аэрофрегат».