Российские ученые создали систему поиска опасных вибраций под землей

Система анализирует сигналы от нескольких датчиков и помогает отделять разные источники колебаний, возникающих при буровых работах или движении тяжелой техники, отметили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Во время испытаний ученые проверили антенну из десяти датчиков. Погрешность определения параметров сигнала составила до 7% при близком расположении источника и до 4% на больших расстояниях. Технология может снизить затраты на мониторинг и защиту зданий, дорог и других сооружений.