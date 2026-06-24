Российские ученые создали систему поиска опасных вибраций под землей

Опубликовано 24 июня 2026, 11:401 мин.
Российские ученые создали систему поиска опасных вибраций под землейМодель работает с компактными антеннами
Ученые НИУ ВШЭ совместно с коллегами из Института проблем комплексного освоения недр РАН разработали математическую модель для определения источников подземных вибраций в реальном времени. Технология использует набор компактных антенн и может применяться рядом с шахтами, карьерами и объектами инфраструктуры.
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Система анализирует сигналы от нескольких датчиков и помогает отделять разные источники колебаний, возникающих при буровых работах или движении тяжелой техники, отметили в пресс-службе НИУ ВШЭ.
Во время испытаний ученые проверили антенну из десяти датчиков. Погрешность определения параметров сигнала составила до 7% при близком расположении источника и до 4% на больших расстояниях. Технология может снизить затраты на мониторинг и защиту зданий, дорог и других сооружений.