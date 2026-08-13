Российские ученые создали создали цифрового помощника для контроля питьевой воды

По словам профессора кафедры инженерной химии и промышленной экологии СПбГУПТД Раисы Витковской, система использует базу данных оптимальных режимов производства и отслеживает шесть ключевых направлений работы станции. Среди них объем и уровень воды в резервуарах, обработка реагентами, промывка фильтров и состояние оборудования.

Рекомендации формируются с учетом технологических регламентов и сопровождаются ссылками на нормативные документы. Если показатели отклоняются от нормы, программа автоматически создает чек-лист для поиска причин.

Сейчас модель тестируют и настраивают технологи главной водопроводной станции Петербурга. В дальнейшем разработку планируют включить в производственный процесс предприятия.