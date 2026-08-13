Российские ученые создали создали цифрового помощника для контроля питьевой воды

Опубликовано 13 августа 2026, 12:501 мин.
Российские ученые создали создали цифрового помощника для контроля питьевой водыСистема анализирует работу станции в реальном времени
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) сообщили, что ученые вуза совместно со специалистами из ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» разработали цифрового помощника для контроля производства питьевой воды. Программа получает данные от лабораторных датчиков, сопоставляет их с нормативными значениями и предлагает диспетчеру варианты управления.
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По словам профессора кафедры инженерной химии и промышленной экологии СПбГУПТД Раисы Витковской, система использует базу данных оптимальных режимов производства и отслеживает шесть ключевых направлений работы станции. Среди них объем и уровень воды в резервуарах, обработка реагентами, промывка фильтров и состояние оборудования.
Рекомендации формируются с учетом технологических регламентов и сопровождаются ссылками на нормативные документы. Если показатели отклоняются от нормы, программа автоматически создает чек-лист для поиска причин.
Сейчас модель тестируют и настраивают технологи главной водопроводной станции Петербурга. В дальнейшем разработку планируют включить в производственный процесс предприятия.