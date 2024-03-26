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В России
Опубликовано 26 марта 2024, 18:45
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Российские ученые создали способ изготовления люминесцентных покрытий

Он более экономичный
В пресс-службе Томского государственного архитектурно-строительного университета сообщили, что ученые вуза представили новый метод создания люминесцентных материалов, который может найти применение в дорожном строительстве и электронной промышленности. Они разработали более эффективный и экономичный способ производства таких покрытий, который отличается от зарубежных аналогов.

Согласно сообщению пресс-службы университета, ученые создали порошок, который при добавлении в лакокрасочные составы придает материалам свойства люминесценции. Этот метод обещает быть более простым и экономически выгодным, чем применяемые ранее.

Директор научно-исследовательского института строительных материалов университета, Андрей Мостовщиков, отметил, что получение патента на этот метод является важным шагом в области научных разработок. Он подчеркнул, что разработанный способ позволяет снизить время производства и обеспечивает возможность импортозамещения.

Новые люминесцентные покрытия могут быть использованы в различных областях, включая дорожное строительство для создания различных маркировок и электронную промышленность для изготовления полупроводниковых устройств