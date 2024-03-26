Российские ученые создали способ изготовления люминесцентных покрытий

Согласно сообщению пресс-службы университета, ученые создали порошок, который при добавлении в лакокрасочные составы придает материалам свойства люминесценции. Этот метод обещает быть более простым и экономически выгодным, чем применяемые ранее.

Директор научно-исследовательского института строительных материалов университета, Андрей Мостовщиков, отметил, что получение патента на этот метод является важным шагом в области научных разработок. Он подчеркнул, что разработанный способ позволяет снизить время производства и обеспечивает возможность импортозамещения.

Новые люминесцентные покрытия могут быть использованы в различных областях, включая дорожное строительство для создания различных маркировок и электронную промышленность для изготовления полупроводниковых устройств