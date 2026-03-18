Российские ученые создали способ получения легкого графита

В отличие от традиционных способов, где графит греют в печах или плазменной струей, пермские ученые пропускают частицы через плазменный «ствол» с температурой 10 000 градусов Цельсия — вдвое горячее поверхности Солнца. Защита из аргона предотвращает выгорание. В эксперименте через горелку с током 200 ампер подавали графит со скоростью 11 км в час. На выходе получили материал весом 1−1,8 грамма — в 2,5−10 раз легче, чем при старой обработке.

Выход готового продукта достигает 95%, а расход энергии сократился до 1,6 киловатт-часа на килограмм. Технология компактна и пригодна для промышленного масштабирования. Новый графит пригодится для уплотнителей, теплоизоляции и сорбентов в авиации, автомобилестроении и атомной энергетике.