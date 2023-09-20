Российские ученые создали способ точечного взаимодействия на рак

Российские ученые создали способ точечного взаимодействия на ракСоединения запускают самоуничтожение раковых клеток
Ученые из Казани и Санкт-петербурга создали соединения точечного взаимодействия на раковые клетки, при этом они не затрагивают здоровые клетки.
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Когда соединения взаимодействуют с раковыми клетками, то они запускают программируемую клеточную смерть – апоптоз.
Ученые провели исследование для которого синтезировали девять соединений и обработали четыре раковые клетки и две здоровые, в итоге удалось отобрать три эффективных соединения, которые активно воздействовали на раковые клетки не затронув здоровые, чувствительные к химиотерапии.
Также ученые провели исследование на мышах, где выяснилось, что соединения смогли запустить самоуничтожение раковых клеток.
Сейчас проводятся исследование на влияние препарата на генетические мутации.
Осталось дождаться хороших результатов и более широкого доступа для пациентов к этой технологии.