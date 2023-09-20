Российские ученые создали способ точечного взаимодействия на рак

Когда соединения взаимодействуют с раковыми клетками, то они запускают программируемую клеточную смерть – апоптоз.

Ученые провели исследование для которого синтезировали девять соединений и обработали четыре раковые клетки и две здоровые, в итоге удалось отобрать три эффективных соединения, которые активно воздействовали на раковые клетки не затронув здоровые, чувствительные к химиотерапии.

Также ученые провели исследование на мышах, где выяснилось, что соединения смогли запустить самоуничтожение раковых клеток.

Сейчас проводятся исследование на влияние препарата на генетические мутации.

Осталось дождаться хороших результатов и более широкого доступа для пациентов к этой технологии.