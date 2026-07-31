В России
Опубликовано 31 июля 2026, 12:34
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Российские ученые создали стратегию инвестиций на основе данных за 100 лет

Метод проверили на мировых фондовых рынках
В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили, что российские ученые совместно с коллегами из Франции разработали инвестиционную стратегию, которая сочетает два подхода к работе с акциями: «моментум» и стоимостной метод. Анализ проводился на данных фондовых рынков за период с 1926 по 2022 год, включая биржи США и 20 развитых стран.
Российские ученые создали стратегию инвестиций на основе данных за 100 лет

© Ferra.ru

Ученые выяснили, что постоянное использование одной стратегии может давать нестабильные результаты. Новый подход предполагает выбор стратегии в зависимости от состояния рынка: после роста в течение двух лет использовать «моментум», а после снижения переходить к покупке недооцененных акций, отметили в пресс-службе.

По историческим расчетам, такая модель могла приносить 18,5% годовых. Для сравнения, постоянная стратегия «моментум» показала 13,7%, а стоимостной подход 5%. Исследователи отметили, что применение метода на российском рынке может иметь ограничения из-за особенностей структуры акций и динамики торгов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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