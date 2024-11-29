Российские ученые создали суперкомпьютерную модель для прогноза климата

Разработка была выполнена специалистами Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН. Расчеты проводились на суперкомпьютере «Ломоносов-2», который ускоряет обработку данных в тысячи раз по сравнению с обычным компьютером.

По словам Михаила Варенцова, старшего научного сотрудника МГУ, внедрение модели в национальную климатическую систему позволит реалистичнее прогнозировать изменения климата с учетом как естественных, так и антропогенных факторов. Это, например, поможет оценивать воздействие решений по сокращению выбросов на состояние экосистемы.

Дополнительно ученые разработали модель для анализа эффекта «городского острова тепла» — локальной температурной аномалии в городах. Эта система позволяет создавать карты температурных изменений для мегаполисов, таких как Московская агломерация, с высокой точностью. Для работы используется новый суперкомпьютер «МГУ-270», ориентированный на задачи искусственного интеллекта.