В России
Опубликовано 29 ноября 2024, 15:20
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Российские ученые создали суперкомпьютерную модель для прогноза климата

Она поможет понять влияние климата на почву и экосистемы
Российские ученые разработали суперкомпьютерную модель, которая позволяет прогнозировать, как изменения климата влияют на почвы, растительность и экосистемы. Эта модель, названная TerM (Terrestrial Model), станет частью национальной климатической системы и поможет в управлении экологическими процессами.
Российские ученые создали суперкомпьютерную модель для прогноза климата

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Разработка была выполнена специалистами Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН. Расчеты проводились на суперкомпьютере «Ломоносов-2», который ускоряет обработку данных в тысячи раз по сравнению с обычным компьютером.

По словам Михаила Варенцова, старшего научного сотрудника МГУ, внедрение модели в национальную климатическую систему позволит реалистичнее прогнозировать изменения климата с учетом как естественных, так и антропогенных факторов. Это, например, поможет оценивать воздействие решений по сокращению выбросов на состояние экосистемы.

Дополнительно ученые разработали модель для анализа эффекта «городского острова тепла» — локальной температурной аномалии в городах. Эта система позволяет создавать карты температурных изменений для мегаполисов, таких как Московская агломерация, с высокой точностью. Для работы используется новый суперкомпьютер «МГУ-270», ориентированный на задачи искусственного интеллекта.