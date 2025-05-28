Российские ученые создали сверхпрочное покрытие для защиты авиадвигателей

Созданный материал называется SiAlCN и состоит из кремния, алюминия, углерода и азота. Он наносится при сравнительно низких температурах — до 400 градусов Цельсия — и образует плотную и прочную защитную пленку. Такая особенность позволяет использовать технологию для обработки не только металлических, но и более чувствительных к нагреву материалов.

В отличие от традиционных методов, требующих температур выше 1000 градусов и нередко приводящих к дефектам на поверхности, новая технология дает плотное и равномерное покрытие. Твердость нового материала достигает 31 ГПа — это сравнимо с алмазоподобными покрытиями, которые используют в условиях экстремальных нагрузок.

Покрытие синтезируется с использованием гибридной технологии, сочетающей испарение алюминия и активацию специального соединения на основе кремния. Разработка уже прошла серию испытаний и показала стабильные характеристики. В течение двух лет ученые тестировали прочность, структуру и устойчивость материала, доведя технологию до готовности к промышленному применению.

Созданное покрытие может продлить срок службы авиационных двигателей и снизить затраты на их производство.