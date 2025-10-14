Российские ученые создали сверхпрочное волокно для бронежилетов

Материал создан из сверхвысокомолекулярного полиэтилена по гель-технологии и обладает исключительной ударопрочностью. Как отметил заведующий кафедрой физической химии Павел Пахомов, практический предел прочности составил 4 ГПа, что превышает показатели лучших зарубежных аналогов из Нидерландов и США.

Разработка найдет применение в производстве средств индивидуальной защиты, включая бронежилеты и защитные шлемы. Также волокно можно использовать в качестве оптоволокна для дронов, обеспечивающего стабильную связь на больших дистанциях.

Особенностью материала является сохранение свойств при экстремально низких температурах, что позволяет использовать его в условиях Крайнего Севера.