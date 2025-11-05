Российские ученые создали сверхпрочный материал из металла и керамики

Эксперименты проводились с использованием высокоскоростной камеры и тепловизионных измерений. Ученые установили, что при определённой температуре и времени нагрева образуется композит, значительно превосходящий чистую медь по твердости. При этом сохраняются высокая проводимость и коррозионная стойкость.

Исследование под руководством профессора НИТУ МИСИС Сергея Жевненко решает проблему соединения макс-фаз с традиционными металлами. Результаты работы позволят создавать прочные промежуточные слои при пайке разнородных материалов и синтезировать композиты для аэрокосмической промышленности, энергетики и машиностроения.