Российские ученые создали сверхпрочный материал из металла и керамики

Опубликовано 05 ноября 2025, 23:211 мин.
Российские ученые создали сверхпрочный материал из металла и керамикиНовый композит на основе титана и алюминия
В пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые обнаружили механизм формирования композитного материала с повышенной твердостью и износостойкостью. Открытие сделано в ходе изучения взаимодействия расплавленной меди с макс-фазой — многослойным материалом на основе титана, алюминия и азота.
Эксперименты проводились с использованием высокоскоростной камеры и тепловизионных измерений. Ученые установили, что при определённой температуре и времени нагрева образуется композит, значительно превосходящий чистую медь по твердости. При этом сохраняются высокая проводимость и коррозионная стойкость.
Исследование под руководством профессора НИТУ МИСИС Сергея Жевненко решает проблему соединения макс-фаз с традиционными металлами. Результаты работы позволят создавать прочные промежуточные слои при пайке разнородных материалов и синтезировать композиты для аэрокосмической промышленности, энергетики и машиностроения.