Опубликовано 10 апреля 2026, 18:05
Российские ученые создали сверхточные датчики на нанотрубках

Новые сенсоры ошибаются всего на 0.1% против 2% у обычных
Российские ученые совместно с иранскими и китайскими коолегами разработали сверхточные сенсоры на основе углеродных нанотрубок. Эти датчики предназначены для мониторинга состояния полимерных нанокомпозитов.
Как сообщили в пресс-службе «Сколтеха», новые сенсоры в десятки раз превосходят по точности существующие коммерческие аналоги. Если обычные датчики имеют погрешность около 2%, то максимальная погрешность новой разработки составляет всего 0,1% даже в самом худшем случае.

Высокая точность основывается на структурных особенностях волокон из углеродных нанотрубок. Они обеспечивают прямой контакт между поверхностью волокна и проводящей сетью внутри полимерной матрицы. Это позволяет исключить влияние контактного сопротивления. Кроме того, для работы с новыми сенсорами можно использовать более простой двухточечный метод измерений вместо сложного четырехточечного. Это снижает затраты и упрощает внедрение технологии в промышленность, отметили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
