Российские ученые создали технологии переработки рисовой соломы

Ученые Уральского государственного лесотехнического университета разработали технологию получения целлюлозы из рисовой соломы, которая может быть использована для производства бумаги или химической переработки. Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева создал методы получения композиционных строительных и теплоизоляционных материалов из рисовой шелухи и соломы, а также синтезировал натриевые жидкие стекла.

Рост производства риса в России приводит к значительному образованию рисовой соломы, которая в настоящее время часто подвергается сжиганию на поле.