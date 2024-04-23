Российские ученые создали технологии переработки рисовой соломы

Опубликовано 23 апреля 2024, 23:24
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Российские ученые создали технологии переработки рисовой соломыВ удобрения
В пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО) сообщили, что ученые представили новые методы переработки рисовой соломы, превращая ее в удобрения, строительные материалы, бумагу и даже аналоги стекла. Эти разработки направлены на устранение проблемы сжигания соломы на полях, что приводит к загрязнению атмосферы и создает серьезные экологические проблемы.
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Ученые Уральского государственного лесотехнического университета разработали технологию получения целлюлозы из рисовой соломы, которая может быть использована для производства бумаги или химической переработки. Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева создал методы получения композиционных строительных и теплоизоляционных материалов из рисовой шелухи и соломы, а также синтезировал натриевые жидкие стекла.
Рост производства риса в России приводит к значительному образованию рисовой соломы, которая в настоящее время часто подвергается сжиганию на поле.