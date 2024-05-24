Российские ученые создали технологии защиты серебряных украшений от подделок

Технология разработана совместно с учеными из Израиля, Великобритании и Армении. Она базируется на использовании поляризованного лазерного излучения для создания уникальных меток на серебряных украшениях. Эти метки наносятся специальным образом на поверхность изделий, что делает их сложными для подделки, добавили в пресс-службе.

Полученные узоры на серебряных украшениях практически невозможно воспроизвести без знания параметров лазерного облучения. Это обеспечивает надежную защиту от подделок и облегчает их выявление при помощи поляризованного света.

В пресс-службе отметили, что эта технология также может быть применена для нанесения меток на другие драгоценности и изделия из неметаллических материалов. Она может быть полезна для защиты хрусталя и других стеклянных изделий от подделок и подмены.