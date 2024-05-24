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В России
Опубликовано 24 мая 2024, 19:30
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Российские ученые создали технологии защиты серебряных украшений от подделок

С помощью сложных узоров
В пресс-службе Российского научного фонда сообщили, что физики из России и других стран разработали новый метод защиты серебряных украшений от подделок. Они создали способ нанесения сложных узоров на поверхность драгоценностей при помощи лазера. Этот подход позволяет выявить фальсификации и контрафактные изделия.
Российские ученые создали технологии защиты серебряных украшений от подделок

© Ferra.ru

Технология разработана совместно с учеными из Израиля, Великобритании и Армении. Она базируется на использовании поляризованного лазерного излучения для создания уникальных меток на серебряных украшениях. Эти метки наносятся специальным образом на поверхность изделий, что делает их сложными для подделки, добавили в пресс-службе.

Полученные узоры на серебряных украшениях практически невозможно воспроизвести без знания параметров лазерного облучения. Это обеспечивает надежную защиту от подделок и облегчает их выявление при помощи поляризованного света.

В пресс-службе отметили, что эта технология также может быть применена для нанесения меток на другие драгоценности и изделия из неметаллических материалов. Она может быть полезна для защиты хрусталя и других стеклянных изделий от подделок и подмены.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
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#разработка
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#подделка