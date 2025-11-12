Российские ученые создали технологию для улучшения 3D-печати авиадеталей

Несмотря на прогресс, использование аддитивных технологий в этих отраслях ограничено из-за неоднородности металлических порошков и неравномерного теплового воздействия при печати. Это приводит к дефектам: микропорам, трещинам и несплавлениям, снижающим срок службы.

Новый подход позволяет тонко настраивать параметры послойного выращивания сложных конструкций. Он основан на робастном методе, обеспечивающем стабильный результат даже при несовершенстве исходных данных. Он помогает найти оптимальный компромисс между часто противоречивыми требованиями, например, между высокой точностью формы и повышенной механической прочностью.

В университете также создают программное обеспечение для технологов аддитивного производства, включающее эту технологию.