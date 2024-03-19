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В России
Опубликовано 19 марта 2024, 13:44
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Российские ученые создали технологию переработки бетонных отходов

В цемент
В пресс-службе Новосибирского государственного университета сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета и Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН разработали метод вторичного использования материала из разрушенных бетонных и железобетонных конструкций.

Новая технология позволяет заменить часть цемента в новых бетонных изделиях на продукт переработки старого бетона. Суть метода заключается в химической обработке крошки цементно-песчаного камня в слабо щелочном водном растворе без необходимости специального оборудования. В результате удается заместить до 30% цемента на добавку в новых бетонных смесях, сохраняя при этом прочность конструкций.

Эта разработка имеет большое значение в контексте проблемы образования строительных отходов, которая актуальна во всем мире. В России особенно остро стоит вопрос об утилизации старых зданий, построенных в 50−60-е годы, из которых остается значительное количество цементно-песчаного камня. Специалисты утверждают, что до 20% этого материала остается неиспользованным, хотя он может быть успешно переработан и использован повторно.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Климат
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#разработка
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#Россия