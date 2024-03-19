Российские ученые создали технологию переработки бетонных отходов

Новая технология позволяет заменить часть цемента в новых бетонных изделиях на продукт переработки старого бетона. Суть метода заключается в химической обработке крошки цементно-песчаного камня в слабо щелочном водном растворе без необходимости специального оборудования. В результате удается заместить до 30% цемента на добавку в новых бетонных смесях, сохраняя при этом прочность конструкций.

Эта разработка имеет большое значение в контексте проблемы образования строительных отходов, которая актуальна во всем мире. В России особенно остро стоит вопрос об утилизации старых зданий, построенных в 50−60-е годы, из которых остается значительное количество цементно-песчаного камня. Специалисты утверждают, что до 20% этого материала остается неиспользованным, хотя он может быть успешно переработан и использован повторно.