Российские ученые создали технологию получения водорода из отходов металлургии

Этот метод, основанный на принципе безотходности, позволяет сократить выбросы парниковых газов и получить дополнительное количество водорода. Проведенные расчеты показали, что на металлургических предприятиях можно получить значительное количество водорода при невысокой себестоимости.

Разработка эффективного способа производства водорода из конвертерных газов является важным шагом в направлении экологически чистых технологий и уменьшения углеродного следа промышленности. Это также способствует разработке новых и доступных методов производства водорода, который широко используется в различных отраслях промышленности.