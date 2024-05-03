Российские ученые создали технологию получения водорода из отходов металлургии

Опубликовано 03 мая 2024, 22:11
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Российские ученые создали технологию получения водорода из отходов металлургииОна более экологичная
Ученые Национального исследовательского университета МЭИ разработали метод получения водорода из отходов металлургического производства. Используя конвертерные газы, они разработали схему, которая позволяет значительно снизить температуру этих газов и получить водород.
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Этот метод, основанный на принципе безотходности, позволяет сократить выбросы парниковых газов и получить дополнительное количество водорода. Проведенные расчеты показали, что на металлургических предприятиях можно получить значительное количество водорода при невысокой себестоимости.
Разработка эффективного способа производства водорода из конвертерных газов является важным шагом в направлении экологически чистых технологий и уменьшения углеродного следа промышленности. Это также способствует разработке новых и доступных методов производства водорода, который широко используется в различных отраслях промышленности.