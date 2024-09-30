Российские ученые создали технологию упрочнения дробильного оборудования

Современная технология основана на лазерной обработке материалов с использованием мелкодисперсного состава карбида вольфрама и карбида бора. После нанесения таких покрытий оборудование получает высокую износостойкость, термостойкость и твердость, что особенно важно для рабочих элементов щековых дробилок, отметили в пресс-службе.

Эти машины используются в горнодобывающей, строительной и перерабатывающей промышленности, и их надежность напрямую влияет на эффективность производственных процессов. Разработка была запатентована.

Новая технология позволяет упрочнять даже сложные геометрические поверхности, что делает ее более эффективной по сравнению с традиционными методами. Ученые отмечают, что такая лазерная обработка значительно продлит срок службы дробилок и снизит затраты на их обслуживание.