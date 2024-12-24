Российские ученые создали тест для контроля иммунитета птицы

Новая технология сочетает методы ПЦР с флуоресцентной детекцией, что позволяет в режиме реального времени выявлять ДНК сразу двух видов бактерий — Salmonella enterica и Salmonella enterica R6. Это решение значительно упрощает мониторинг состояния птиц, так как существующие тесты обычно определяют только один вид бактерий или вирусов.

По словам Никиты Жунусова, научного сотрудника лаборатории генетических технологий и генного редактирования БелГУ, задача заключалась в создании комбинированного теста, который мог бы одновременно выявлять сальмонеллез и эшерихиоз. Это особенно важно для птицеводческих хозяйств, где необходимо оперативно оценивать эффективность вакцинации.

Исследования проводились совместно со Ставропольской биофабрикой. Тест-система показала высокую точность в определении антител и может использоваться для анализа различных образцов: от мяса птицы до выделенных бактериальных клеток.