Российские ученые создали тест для подбора лекарств

Руководитель центра биомедицинских технологий МФТИ, Елена Петерсен, подчеркнула, что новая система полезна в первую очередь для онкопациентов и может быть эффективным инструментом для подбора индивидуальных стратегий лечения. Она позволяет извлекать клетки и ткани из организма пациента, а затем тестировать их реакцию на лекарства, что особенно важно при лечении рака и постковидного синдрома.

В пресс-службе отметили, что система учитывает феномен клеточного старения и последствия вирусных заболеваний, что позволяет предсказывать реакцию организма на терапию. Это открывает новые возможности для более эффективного лечения и снижения риска возникновения осложнений.