Российские ученые создали точный метод прогноза обрушения высотных труб

Суть подхода в том, что трубу виртуально делят на сотню кольцевых элементов с известными размерами и массой. Затем строят матрицы масс, жесткости и демпфирования. Ветровую пульсацию представили не как простой порыв, а как повторяющееся параболическое действие импульсов поперек потока. Резонанс моделируется циклическими ударами ветра то слева, то справа, отметили в пресс-службе.

Метод уже опробовали на 180 метровой трубе котельной в Красноперекопске. Выяснилось, что под ветром она может отклоняться почти на полтора метра. Особую опасность представляет ветровой резонанс. Разработка подходит также для башен и объектов ветроэнергетики.

Авторами разработки выступили профессор Архитектурно-строительного института ЮУрГУ доктор технических наук Александр Потапов, исследователь Артем Михайлов (ЮУрГУ) и Сергей Шматков из компании «Спецвысотстройпроект».