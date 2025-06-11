Российские ученые создали «умный» датчик для экстремальных условий

Прибор формирует цифровой сигнал, что минимизирует погрешности, и оснащен функцией самоконтроля. Он также может передавать данные беспроводным способом, снижая нагрузку на основное оборудование. Разработка направлена на обеспечение технологической независимости России в сфере промышленной автоматизации.

По словам представителей университета, это первый отечественный датчик, соответствующий концепции «интеллектуальных датчиков и систем». Устройство уже внедрено в производство, а в будущем его планируют адаптировать для медицинского оборудования и агропромышленного сектора.