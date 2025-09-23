Российские ученые создали универсальный алгоритм для анализа рельефа

С помощью новой модели можно анализировать карты рельефа любых размеров — от наноструктур до горных массивов. Алгоритм рассчитывает перепады высот, делит их на уровни давления и определяет, как поверхности будут взаимодействовать друг с другом при нагрузке. Такой подход позволяет изучать процессы трения, износа и деформации на самых разных объектах.

Ученые проверили работу метода на данных о поверхности пластин из кремния, микробных пленок и микрокристаллических структур. Также модель протестировали на топографических данных Карельских озер, Великого Каньона, гор Арарат и Фудзияма. Результаты показали высокую точность расчетов и подтвердили универсальность метода.

Ранее для подобных исследований применяли атомно-силовую микроскопию, профилометрию и спутниковые измерения. Однако такие способы либо обходились слишком дорого, либо не давали полного объема информации. Новый алгоритм решает эту проблему, делая анализ более доступным и универсальным.

По словам ученых, использование модели в будущем поможет создавать более прочные и износостойкие детали, а также изучать геологические процессы. Алгоритм можно применять как в микроэлектронике, так и при исследовании образования рек, кратеров и других структур на Земле и за её пределами.