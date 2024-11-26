Российские ученые создали ускоритель для ткацких станков

Устройство, названное ускорителем прокладчика уточной нити, работает как поршневой двигатель и управляется сигналами от других частей станка, таких как энкодер, который отслеживает угол поворота вращающихся элементов. Ускоритель позволяет увеличить производительность на 40% по сравнению с аналогами, а также снижает стоимость устройства на 30-35%.

Семён Бурманов, аспирант кафедры электротехнических комплексов НГТУ, отметил, что ускоритель состоит только из отечественных комплектующих, что повышает его ремонтопригодность. В комплект входит программное обеспечение, позволяющее управлять ускорителем и отслеживать процесс работы станка. ПО универсально и может быть адаптировано под различные виды ткацких станков.