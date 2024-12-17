В России
Опубликовано 17 декабря 2024, 17:09
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Российские ученые создали установки для моделирования аварий на АЭС

Что поможет улучшить безопасность атомных станций
Ученые из Института теплофизики СО РАН разработали линейку лабораторных установок, которые позволяют моделировать аварийные ситуации на атомных станциях. Эти установки помогают получать данные, которые затем используются для улучшения конструктивных особенностей российских АЭС и повышения их безопасности.
Российские ученые создали установки для моделирования аварий на АЭС

© Ferra.ru

Как пояснил Николай Прибатурин, главный научный сотрудник института, моделирование аварийных процессов в реальных условиях на атомных станциях невозможно из-за угрозы безопасности. Вместо этого ученые создали установки, которые воссоздают физические процессы, происходящие при авариях, и позволяют безопасно исследовать возможные риски.

Одним из важнейших экспериментов стало моделирование ситуации с прорывом главного циркуляционного трубопровода, что является одним из основных рисков на АЭС. В лаборатории ученые смогли воссоздать процессы, происходящие внутри и снаружи трубы при разрыве, включая пароводяную смесь и мощную струю, которая может повредить конструкции станции. Эти данные стали основой для рекомендаций по усилению теплоизоляции и конструкции трубопроводов.