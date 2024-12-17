Российские ученые создали установки для моделирования аварий на АЭС

Как пояснил Николай Прибатурин, главный научный сотрудник института, моделирование аварийных процессов в реальных условиях на атомных станциях невозможно из-за угрозы безопасности. Вместо этого ученые создали установки, которые воссоздают физические процессы, происходящие при авариях, и позволяют безопасно исследовать возможные риски.

Одним из важнейших экспериментов стало моделирование ситуации с прорывом главного циркуляционного трубопровода, что является одним из основных рисков на АЭС. В лаборатории ученые смогли воссоздать процессы, происходящие внутри и снаружи трубы при разрыве, включая пароводяную смесь и мощную струю, которая может повредить конструкции станции. Эти данные стали основой для рекомендаций по усилению теплоизоляции и конструкции трубопроводов.