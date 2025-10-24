Российские ученые создали устойчивый материал для рентгеновских томографов

Созданное соединение предназначено для использования в качестве сцинтиллятора — вещества, которое преобразует рентгеновское излучение в видимый свет. Такие материалы применяются в медицинских томографах и системах досмотра багажа. В отличие от традиционных неорганических сцинтилляторов, которые часто бывают хрупкими, новая разработка сочетает прочность и высокую эффективность.

Материал создан на основе октаэдрического металлокластера молибдена, окруженного иодид- и цианид-лигандами. Чтобы повысить его устойчивость и свечение, ученые связали кластеры в полимерное соединение с участием катионов серебра и органических лигандов. В результате интенсивность свечения увеличилась примерно в сто раз по сравнению с исходным веществом.

Проведенные испытания показали, что новый материал устойчив к нагреву, действию химически агрессивных сред и длительному облучению. Его эффективность оказалась сопоставимой с коммерческими сцинтилляторами. На основе вещества уже изготовлены тонкие рентгеновские экраны, позволившие получить детальные изображения объектов.

Разработка выполнена при поддержке Российского научного фонда. В исследование принимали участие ученые из Института неорганической химии имени А. В. Николаева СО РАН, Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, Института химической кинетики и горения имени В. В. Воеводского СО РАН и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.