Опубликовано 24 октября 2025, 21:20
Российские ученые создали устойчивый материал для рентгеновских томографов

Разработка поможет сделать диагностику точнее
Российские ученые разработали новый люминесцентный материал на основе шестиядерного кластерного комплекса молибдена. Он способен ярко светиться под воздействием рентгеновских лучей и при этом сохраняет стабильность даже в экстремальных условиях — при высокой температуре, влажности и воздействии кислот или щелочей.
Созданное соединение предназначено для использования в качестве сцинтиллятора — вещества, которое преобразует рентгеновское излучение в видимый свет. Такие материалы применяются в медицинских томографах и системах досмотра багажа. В отличие от традиционных неорганических сцинтилляторов, которые часто бывают хрупкими, новая разработка сочетает прочность и высокую эффективность.

Материал создан на основе октаэдрического металлокластера молибдена, окруженного иодид- и цианид-лигандами. Чтобы повысить его устойчивость и свечение, ученые связали кластеры в полимерное соединение с участием катионов серебра и органических лигандов. В результате интенсивность свечения увеличилась примерно в сто раз по сравнению с исходным веществом.

Проведенные испытания показали, что новый материал устойчив к нагреву, действию химически агрессивных сред и длительному облучению. Его эффективность оказалась сопоставимой с коммерческими сцинтилляторами. На основе вещества уже изготовлены тонкие рентгеновские экраны, позволившие получить детальные изображения объектов.

Разработка выполнена при поддержке Российского научного фонда. В исследование принимали участие ученые из Института неорганической химии имени А. В. Николаева СО РАН, Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, Института химической кинетики и горения имени В. В. Воеводского СО РАН и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.