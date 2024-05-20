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В России
Опубликовано 20 мая 2024, 19:06
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Российские ученые создали устройство для улучшения качества электроэнергии

Оно компенсирует искажения напряжения
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали устройство для систем электроснабжения, способное улучшить качество электроэнергии при нелинейных нагрузках.
Российские ученые создали устройство для улучшения качества электроэнергии

© Ferra.ru

Новое устройство представляет собой электронный преобразователь напряжения, работающий на управляемых транзисторах. Он подключается параллельно электрической нагрузке и компенсирует искажения напряжения.

На данный момент уже создан и протестирован опытный образец преобразователя. Он успешно прошел лабораторные испытания. Устройство устраняет негативные эффекты от различных нагрузок, таких как скачки и рывки напряжения, которые могут вызывать сбои в работе подключенных приборов и приводить к потерям энергии, отметили в пресс-службе.

Особенность разработки заключается в ее способности локально компенсировать искажения напряжения, обеспечивая стабильную работу системы. Примером нелинейной нагрузки может служить светодиодный экран или промышленная вентиляция, потребляющие ток рывками. Устройство НГТУ сглаживает эти рывки, повышая качество электроэнергии.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
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#разработка
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#электричество