Российские ученые создали устройство для улучшения качества электроэнергии

Новое устройство представляет собой электронный преобразователь напряжения, работающий на управляемых транзисторах. Он подключается параллельно электрической нагрузке и компенсирует искажения напряжения.

На данный момент уже создан и протестирован опытный образец преобразователя. Он успешно прошел лабораторные испытания. Устройство устраняет негативные эффекты от различных нагрузок, таких как скачки и рывки напряжения, которые могут вызывать сбои в работе подключенных приборов и приводить к потерям энергии, отметили в пресс-службе.

Особенность разработки заключается в ее способности локально компенсировать искажения напряжения, обеспечивая стабильную работу системы. Примером нелинейной нагрузки может служить светодиодный экран или промышленная вентиляция, потребляющие ток рывками. Устройство НГТУ сглаживает эти рывки, повышая качество электроэнергии.