Российские ученые создали водорастворимую пленку для капсул

Опубликовано 29 марта 2024, 22:25
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Российские ученые создали водорастворимую пленку для капсулМоющих средств
Научно-исследовательский институт инженерных технологий (ВГУИТ) разработал новый материал для упаковки капсул, который растворяется в воде. Этот материал, сделанный из природных веществ, может использоваться для капсул кофе, моющих средств, а также в посудомоечных и стиральных машинах. Ученые отмечают, что такая пленка, созданная на основе крахмала, желатина и хитозана, является прочной и эластичной.
Создание данного материала стало ответом на отсутствие в России производства растворимых капсул для стирки и мытья посуды. Ученые стремятся к импортозамещению и экологической безопасности, используя при этом собственные ресурсы, такие как сельскохозяйственная продукция.
Специалисты работали над этим материалом около двух лет, и в настоящее время его стоимость составляет около 700 рублей за 1 кг. Ученые продолжают исследования с целью снижения стоимости данного материала.