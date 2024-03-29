Российские ученые создали водорастворимую пленку для капсул

Создание данного материала стало ответом на отсутствие в России производства растворимых капсул для стирки и мытья посуды. Ученые стремятся к импортозамещению и экологической безопасности, используя при этом собственные ресурсы, такие как сельскохозяйственная продукция.

Специалисты работали над этим материалом около двух лет, и в настоящее время его стоимость составляет около 700 рублей за 1 кг. Ученые продолжают исследования с целью снижения стоимости данного материала.