Российские ученые создали водородный двигатель для арктических условий

Эксперимент начался с установки водородного двигателя на электромобиль Tesla, что позволило увеличить запас хода автомобиля с 400 до 1000 километров. Успех первого теста подтолкнул ученых к модификации двигателя, чтобы он соответствовал арктическим условиям. Конструкция двигателя, состав катализаторов и система охлаждения были изменены специально для работы в экстремальных условиях Крайнего Севера, отметил Седов.

Разработка проводилась в рамках научно-производственного центра Sidera, созданного для работы над водородными технологиями. Эксперты отмечают, что водородный двигатель подходит для арктических условий, так как позволяет использовать попутный газ при добыче нефти для выделения топлива, что делает его экологически более приемлемым и самодостаточным для генерации энергии, добавил Седов.