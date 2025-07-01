Российские ученые создали водостойкое покрытие для судов

Опубликовано 01 июля 2025, 20:231 мин.
Российские ученые создали водостойкое покрытие для судовМатериал устойчив к влаге, морозу и солнцу
Специалисты из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали новое защитное покрытие, которое поможет продлить срок службы судов и прибрежных сооружений. Материал рассчитан на использование в суровых климатических условиях, включая Арктику и тропики.
© Ferra.ru
В основе покрытия лежат органосиликатные композиции, синтезированные из кремнийорганического лака. Эти вещества защищают металлические и полимерные конструкции от воздействия влаги, солнечного излучения и перепадов температур. Новые составы наносились на сталь и полимерные композиты, после чего проходили испытания в условиях тропического и арктического климата в течение 8−12 месяцев, отметили в пресс-службе вуза.
В условиях Арктики материал сталкивается с угрозой замерзания воды внутри пор, что приводит к разрушению. В тропиках, наоборот, разрушение вызывают высокая влажность и активное солнечное излучение. Новые покрытия помогают справиться с этими проблемами, уменьшая износ материалов.