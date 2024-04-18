Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 18 апреля 2024, 17:12
1 мин.

Российские ученые создали защитное покрытие для имплантатов

Оно биоразлагаемое
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые из России разработали биоразлагаемое покрытие для титановых имплантатов, которое не только укрепляет их, но и защищает от коррозии. Этот полимерный слой также контролирует высвобождение лекарств, помогая восстанавливать кости и предотвращать воспаления.
Российские ученые создали защитное покрытие для имплантатов

© Ferra.ru

Покрытие состоит из фосфата кальция, обернутого тонкой пленкой полимера, содержащего молочную и гликолевую кислоты. Внутри покрытия есть поры, которые можно заполнить лекарствами для стимулирования роста костей и предотвращения инфекций.

Ученые подобрали специальный полимер и метод его нанесения, который позволяет долго высвобождать лекарства. Это покрытие также повышает прочность имплантатов и делает их более устойчивыми к коррозии, добавили в пресс-службе.

Эксперименты показали, что покрытие с высоким содержанием полимера значительно увеличивает износостойкость имплантатов и защищает их от коррозии. Исследователи надеются, что это новшество сделает имплантаты более долговечными и безопасными для пациентов, что улучшит их качество жизни и снизит расходы на медицинское обслуживание.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#медицина
,
#разработка
,
#технологии