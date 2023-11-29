Российские ученые создали защиту от взрывов и возгораний аккумуляторов

Новый слой, наносимый между фольгой и катодным веществом в аккумуляторе, предотвращает нежелательные последствия при превышении напряжения. Полимер начинает проводить электричество, но как только напряжение становится выше предельного уровня, соединение блокируется, переставая проводить ток. Это предотвращает перегрев и самовозгорание аккумуляторов, отметили в пресс-службе.

Учитывая случаи возгорания или взрывов аккумуляторов смартфонов, которые происходят в России ежемесячно, данное открытие может значительно повысить безопасность использования техники. Тесты показали, что новый слой работает с высокой эффективностью, не снижая емкость аккумуляторов. Планируется дальнейшее тестирование и внедрение разработки в производство безопасных аккумуляторов для мобильных устройств.