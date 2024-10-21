В России
Опубликовано 21 октября 2024, 18:00
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Российские ученые создали «зеленый» препарат для борьбы с раком

Инновация в борьбе с онкологией
В пресс-службе Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) сообщили, что ученые вуза разработали новые соединения на основе зеленого пигмента хлорофилла, которые могут эффективно доставлять противораковые лекарства непосредственно в опухоли.
Российские ученые создали «зеленый» препарат для борьбы с раком

© Ferra.ru

В Институте тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА созданы образцы таргетных препаратов для химиотерапии и радионуклидной терапии, использующие производные хлорофилла в качестве векторных молекул. Эти молекулы позволяют доставлять комплексы платины или радиоактивные изотопы технеция и лютеция в опухолевые клетки, отметили в пресс-службе.

Хлорофилл накапливается в опухолевых тканях, остается в них определенное время и выводится из организма без вреда для здоровья. Использование этого природного вещества снижает дозу токсичной платины в препаратах, что уменьшает побочные эффекты химиотерапии.

Руководитель проекта, заведующий кафедрой химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии РТУ МИРЭА Михаил Грин отметил, что испытания на клетках и животных показали эффективность соединений как в целевой доставке, так и в комбинированной фотодинамической и химиотерапии. В настоящее время авторы проводят доклинические испытания полученных комплексов.