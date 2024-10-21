Российские ученые создали «зеленый» препарат для борьбы с раком

В Институте тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА созданы образцы таргетных препаратов для химиотерапии и радионуклидной терапии, использующие производные хлорофилла в качестве векторных молекул. Эти молекулы позволяют доставлять комплексы платины или радиоактивные изотопы технеция и лютеция в опухолевые клетки, отметили в пресс-службе.

Хлорофилл накапливается в опухолевых тканях, остается в них определенное время и выводится из организма без вреда для здоровья. Использование этого природного вещества снижает дозу токсичной платины в препаратах, что уменьшает побочные эффекты химиотерапии.

Руководитель проекта, заведующий кафедрой химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии РТУ МИРЭА Михаил Грин отметил, что испытания на клетках и животных показали эффективность соединений как в целевой доставке, так и в комбинированной фотодинамической и химиотерапии. В настоящее время авторы проводят доклинические испытания полученных комплексов.