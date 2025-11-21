Российские ученые создали жаропрочную сталь для энергетики

Опубликовано 21 ноября 2025, 09:491 мин.
Российские ученые создали жаропрочную сталь для энергетикиЦифровая модель предсказывает поведение материала за 10 лет
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) разработали новую жаропрочную сталь и ее цифровую модель. Как сообщили в Минобрнауки РФ, эта модель позволяет спрогнозировать поведение материала после десяти лет работы на тепловых электростанциях.
Ключевой особенностью стали стало низкое содержание азота при повышенном количестве бора, что обеспечивает термическую стабильность при высоких температурах. Химический состав включает 12% хрома и 3% кобальта. Цифровой двойник материала с точностью 90% предсказывает изменения свойств после 100 тысяч часов эксплуатации при температурах 620, 650 и 675 градусов.
Разработка позволяет оценить влияние микроструктуры на прочностные характеристики и определить пределы возможностей материала. Разработка выполнена при поддержке Российского научного фонда.