Российские ученые создали жаропрочную сталь для энергетики

Ключевой особенностью стали стало низкое содержание азота при повышенном количестве бора, что обеспечивает термическую стабильность при высоких температурах. Химический состав включает 12% хрома и 3% кобальта. Цифровой двойник материала с точностью 90% предсказывает изменения свойств после 100 тысяч часов эксплуатации при температурах 620, 650 и 675 градусов.

Разработка позволяет оценить влияние микроструктуры на прочностные характеристики и определить пределы возможностей материала. Разработка выполнена при поддержке Российского научного фонда.