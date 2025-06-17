В России
Опубликовано 17 июня 2025, 15:08
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Российские ученые создали жаропрочный сплав для авиации

Выдерживает температуру до 1000 °C
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые создали новый тугоплавкий сплав, который может использоваться в авиационных двигателях и энергетических установках. Материал на основе ниобия, молибдена, тантала и ванадия сохраняет прочность при температурах до 1000 °C и при этом легче поддается обработке, чем аналоги.
Российские ученые создали жаропрочный сплав для авиации

© Ferra.ru

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и «Сколтеха» изучали свойства высокоэнтропийных сплавов — сложных композиций металлов, способных выдерживать экстремальные нагрузки. Ранее подобные материалы уже создавались, но многие из них были слишком хрупкими и плохо поддавались механической обработке.

Новый сплав с составом 85% ниобия, 5% молибдена, 5% тантала и 5% ванадия показал лучшие результаты. Он сохраняет 60% прочности даже при нагреве до тысячи градусов и при этом обладает достаточной пластичностью. Это делает его перспективным для использования в авиакосмической отрасли, где требуются материалы, устойчивые к высоким температурам и механическим нагрузкам.

Ученые отмечают, что разработка превосходит многие промышленные аналоги.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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