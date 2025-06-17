Российские ученые создали жаропрочный сплав для авиации

Российские ученые создали жаропрочный сплав для авиацииВыдерживает температуру до 1000 °C
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Исследователи из Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и «Сколтеха» изучали свойства высокоэнтропийных сплавов — сложных композиций металлов, способных выдерживать экстремальные нагрузки. Ранее подобные материалы уже создавались, но многие из них были слишком хрупкими и плохо поддавались механической обработке.
Новый сплав с составом 85% ниобия, 5% молибдена, 5% тантала и 5% ванадия показал лучшие результаты. Он сохраняет 60% прочности даже при нагреве до тысячи градусов и при этом обладает достаточной пластичностью. Это делает его перспективным для использования в авиакосмической отрасли, где требуются материалы, устойчивые к высоким температурам и механическим нагрузкам.
Ученые отмечают, что разработка превосходит многие промышленные аналоги.