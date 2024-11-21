Российские ученые создают новый препарат против рака

TCR-терапия предполагает, что Т-лимфоциты пациента будут изменены с помощью специальных генетических конструкций, которые позволят им идентифицировать опухолевые клетки. Без этих модификаций иммунная система не может эффективно распознавать и атаковать раковые образования.

В настоящее время в лаборатории Сеченовского университета успешно завершены доклинические испытания на клеточных культурах, а также начаты эксперименты на животных. «Первые результаты демонстрируют хорошие перспективы: модифицированные T-клетки показали способность эффективно уничтожать опухолевые клетки», — рассказала заведующая лабораторией иммунной инженерии Алина Альшевская.

Следующий шаг — клинические испытания, которые запланированы на 2026−2027 годы.