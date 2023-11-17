Российские ученые создают покрытие для защиты авиационных двигателей от износа

Ожидается, что в начале 2024 года пройдут испытания данного покрытия в реальных условиях эксплуатации.

Доцент кафедры "Технология производства двигателей летательных аппаратов" Максим Ляховецкий отметил, что продолжительность работы авиационного двигателя зависит от износостойкости его трущихся деталей. Высокие температуры и давление в зоне их контакта делают использование жидких смазок или масел почти невозможным. Именно поэтому важно создание твердых смазок для защиты таких поверхностей.

Новое покрытие объединяет свойства смазки и износостойких материалов, становясь особенно значимым при разработке новых российских авиадвигателей, отметили в пресс-службе.