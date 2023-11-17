В России
20:39, 17 ноября 2023
1 мин.

Российские ученые создают покрытие для защиты авиационных двигателей от износа

Испытание в реальных условиях планируется в 2024 году

В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые института активно работают над разработкой специального покрытия, призванного обеспечить защиту узлов трения новых российских авиационных двигателей от преждевременного износа, пишет ТАСС.

Российские ученые создают покрытие для защиты авиационных двигателей от износа

© Ferra.ru

Ожидается, что в начале 2024 года пройдут испытания данного покрытия в реальных условиях эксплуатации.

Доцент кафедры "Технология производства двигателей летательных аппаратов" Максим Ляховецкий отметил, что продолжительность работы авиационного двигателя зависит от износостойкости его трущихся деталей. Высокие температуры и давление в зоне их контакта делают использование жидких смазок или масел почти невозможным. Именно поэтому важно создание твердых смазок для защиты таких поверхностей.

Новое покрытие объединяет свойства смазки и износостойких материалов, становясь особенно значимым при разработке новых российских авиадвигателей, отметили в пресс-службе.

Новости партнеров
Новости партнеров