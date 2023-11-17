Российские ученые создают покрытие для защиты авиационных двигателей от износа

Российские ученые создают покрытие для защиты авиационных двигателей от износаИспытание в реальных условиях планируется в 2024 году
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые института активно работают над разработкой специального покрытия, призванного обеспечить защиту узлов трения новых российских авиационных двигателей от преждевременного износа, пишет ТАСС.
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Ожидается, что в начале 2024 года пройдут испытания данного покрытия в реальных условиях эксплуатации.
Доцент кафедры "Технология производства двигателей летательных аппаратов" Максим Ляховецкий отметил, что продолжительность работы авиационного двигателя зависит от износостойкости его трущихся деталей. Высокие температуры и давление в зоне их контакта делают использование жидких смазок или масел почти невозможным. Именно поэтому важно создание твердых смазок для защиты таких поверхностей.
Новое покрытие объединяет свойства смазки и износостойких материалов, становясь особенно значимым при разработке новых российских авиадвигателей, отметили в пресс-службе.